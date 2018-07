Magna gewinnt drei Leichtbau-Awards

Anzeige

Bei der Verleihung der 18. SPE Automotive Awards durch die Society of Plastic Engineers in Düsseldorf erreichte Entwickler und Zulieferer Magna dreimal den ersten Platz. Ausgezeichnet wurden Innovationen im automobilen Leichtbau durch die Verwendung fortschrittlicher Materialien und Technologien.



So siegte die aus thermoplastischen Kunststoffen hergestellte Heckklappe des Jeep Cherokee 2019 mit bis zu 25 Prozent Gewichtseinsparung in der Kategorie Body Exterior. In der Kategorie Chassis Unit gewann der extrem leichte und stabile Hilfsrahmen-Prototyp aus carbonfaserverstärktem Kunststoff.



Das von Magna entwickelte torsionale Ultraschallschweißverfahren setzte sich zudem in der Kategorie Enabler Technology gegen den Wettbewerb durch. Diese Methode wird derzeit für die Frontblende des Skoda Octavia in Europa genutzt und soll demnächst auch auf dem nordamerikanischen Markt eingesetzt werden.