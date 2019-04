Magna in Marokko

Wenn von Marokko die Rede ist, denken viele sofort an Casablanca. Nicht an die Stadt, sondern an den noch berühmteren Hollywood-Streifen. An den coolen Humphrey Bogart und die unvergessene Ingrid Bergman. Und natürlich steht das nordafrikanische Land für Sand, Staub und Wüste. Doch Marokko ist inzwischen auch ein wichtiger Produktionsstandort, besonders für die Automobilindustrie. 2019 ist sogar das erste Rennen der Elektro-Serie Formel E in Marokko über die Bühne gegangen.



Da liegt es auf der Hand, dass ein Automobilzulieferer wie Magna seine Präsenz in dem nordafrikanischen Land ausbaut. Das Unternehmen hat erst kürzlich mit dem Bau eines neuen Werkes in Kenitra begonnen. Von dort aus sollen später einmal Autohersteller auf der ganzen Welt mit Außen- und Innenspiegelsystemen beliefern werden.



Magna investiert dafür umgerechnet rund 10,0 Millionen Euro in die rund 5.70 Quadratmeter große Anlage und wird voraussichtlich bis zu 275 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Produktion im neuen Werk soll im Frühjahr 2020 beginnen.



"Die Expansion nach Marokko ist für Magna ein strategischer Schritt, da unsere Kunden in der Region weiter wachsen", sagt John O'Hara, Präsident Magna Mechatronics, Mirrors and Lighting. "Wir schätzen auch das hohe Niveau der Fachkräfte und Ingenieur-Talente in der Region. Wir freuen uns, hier ein starkes und leistungsfähiges Team aufzubauen."



Marokko bietet laut Magna eine wettbewerbsfähige, exportorientierte Produktionsbasis für globale Automobilhersteller. Die Regierung des Landes habe sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von Automobilherstellern und Investionen in neue Produktionsanlagen bis 2025 eine Million Fahrzeuge pro Jahr zu bauen.



Mit dem neuen Werk erweitere man das Portfolio zur Verbesserung des Fahrerlebnisses durch intelligente Bildverarbeitungssysteme, teilen die Magna-Experten mit. Die neue Anlage ist der zweite Standort des Unternehmens in Marokko. Bereits im Oktober 2018 wurde ein Engineering Joint Venture mit Altran Technologies SA in Casablanca gegründet. Da wären wir dann doch wieder bei Humphrey Bogart.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.04.2019