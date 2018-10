Mahle positioniert sich auf zwei Rädern

Steht etwa ein neuer Bigplayer auf dem Sektor der Fahrräder mit Elektrounterstützung in den Startlöchern? Der Automobilzulieferer Mahle übernimmt ebikemotion Technologies SL, einen Spezialisten für Pedelec-Antriebe.



Mahle möchte sich mit der Übernahme als Systemanbieter für den globalen Markt für Pedelecs aufstellen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Stärke von ebikemotion: Die Spanier konstruieren kompakte und leichte Hinterradnabenmotoren, Batterien, Motorsteuerungen sowie weiteren Pedelec-Komponenten, die sich unauffällig in das Fahrrad integrieren lassen. Zudem ist die Firma spezialisiert auf intelligente Connectivity-Lösungen, etwa in Form von Apps.

