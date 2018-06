MAN: 1.000 Busse für die Bahn

Anzeige

Die Deutsche Bahn setzt weiterhin auf die Busse von MAN. Das Tochterunternehmen MAN Truck & Bus wird in den kommenden Jahren bis zu 1.000 Stadt- und Überlandbusse der MAN Lion's City sowie MAN Lion's Intercity Modelle an DB Regio liefern. Das gab der internationale Nutzfahrzeughersteller am Donnerstag bekannt. Demnach läuft der Vertrag bis 2020 mit der Option einer zweimaligen Verlängerung.



Bereits seit 2015 besteht ein Rahmenvertrag über die Lieferung von Nahverkehrsomnibussen. Rund 700 Fahrzeuge lieferte MAN in den vergangenen drei Jahren an DB Regio Bus, 2017 waren es über 220 Stadt- und Überlandbusse. Für das aktuelle Jahr geht MAN von einer ähnlichen Größenordnung aus.



"Dass sich die Deutsche Bahn als herausragender Referenzkunde im Rahmen der aktuellen Ausschreibung für das Angebot von MAN entschieden hat, werten wir als außerordentlichen Vertrauensbeweis für unsere Busprodukte und die dazugehörigen Dienstleistungen", so Joachim Drees, Vorsitzender des Vorstands der MAN Truck & Bus AG. "Diese Entscheidung bestätigt uns, dass unsere Stadt- und Überlandbusse in puncto Effizienz, Technologie und Fahrkomfort überzeugen." Der Vertrag umfasst alle Längenvarianten des Niederflurstadtbusses als Solo- ebenso wie als Gelenkbus von 12 bis 18,75 m. Die modernen Euro VI-Motoren leisten 206 kW/280 bis 265 kW/360 PS. Neben dem Lion's City in Stadt- und Überlandvariante umfasst der Vertrag auch den Überland-Hochbodenbus MAN Lion's Intercity in den Längen 12,2, 13 und 13,2 m. Auch hier arbeitet im Heck ein moderner Motor, D08 mit 184 kW/250 bzw. 213 kW/290 PS.