MAN macht blau

Jeder kennt sie, die blauen Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks (THW). Ob bei Katastrophen in Deutschland oder im Rahmen humanitärer Einsätze rund um den Globus - das THW ist dabei, wenn es darum geht, schnell und zuverlässig Hilfe zu leisten. Für das passende Gerät sorgt unter anderem MAN. Der Lkw-Hersteller hat jetzt einen Großauftrag erhalten, der die Lieferung von bis zu 210 Fahrzeugen umfasst.



In den kommenden vier Jahren wird der Hersteller die Mannschafts-Lkw MAN TGM 18.290 mit Allradantrieb, Blattfederung an Vorder- und Hinterachse, Pritsche/Plane-Aufbau und Doppelkabine an das THW ausliefern. Holger Mandel, Vorsitzender der Geschäftsführung von MAN Truck & Bus Deutschland: "Wir werten diesen Großauftrag als außerordentlichen Vertrauensbeweis des BMI. Er ist ein weiterer Meilenstein einer langjährigen positiven Geschäftsverbindung und für uns zugleich Motivation und Ansporn, auch künftig der Kundenorientierung bei Fahrzeugentwicklung und -service höchste Priorität zu geben."