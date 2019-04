Maserati als Einzelstück

Ein Maserati ist schon recht exklusiv. Doch ein Maserati Quattroporte "One of One" genießt den Ruf des Unikats. In Shanghai steht das Einzelstück auf dem Messe-Podium. In Auftrag gegeben wurde die Spezialanfertigung von einer bekannten Persönlichkeit in China - Xuan Feng, Chefredakteur des T-Magazine.



Das Fahrzeug entstand in Zusammenarbeit mit dem Maserati Centro Stile, das Kunden bei der Gestaltung ihrer hochindividuellen Automobile zur Seite steht. Xuan Feng wählte dabei nicht nur Ausstattungen und Zubehör aus, sondern machte seinen Quattroporte zu einem Individualisten, der seine persönliche Geschichte erzählt und seinen Lebensstil dokumentiert.



Der Quattroporte GranLusso "One of One" besitzt eine von Xuan Feng persönlich kreierte Außenfarbe. Es ist ein spezieller Hellblauton, der an abgenutztes Denim-Material erinnert. Der Innenraum zeichnet sich durch eine Kombination aus traditionellem Schwarz und der neuen Farbe "Bianco Ghiaccio" aus.

