Maserati: Hohe Ziele auf dem Wasser

Maserati ist auch auf dem Wasser schnell unterwegs: Der italienische Autobauer schickt jetzt eine Rennyacht in die 39. Ausgabe des Middle Sea Race. 149 Teilnehmer gehen in Valletta auf der Mittelmeer-Insel Malta an den Start, darunter auch die Maserati Multi 70 des italienischen Profi-Skippers Giovanni Soldini.



In der Kategorie MOCRA trifft die Maserati Multi 70 auf fünf weitere Teams. Die Mannschaft der Multi 70 besteht neben Skipper Soldini aus sieben weitere Personen. Die 606 Meilen lange Regattastrecke führt gegen den Uhrzeigersinn an Sizilien, nördlich an Stromboli, westlich an Favignana und Pantelleria und südlich an Lampedusa vorbei, bevor es zurück nach Valletta geht.



Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord wird von George David gehalten, der 2007 nach 47:55,03 Stunden die Ziellinie mit seiner Mono-Rumpf-Yacht überquerte. Den Rekord bei Mehr-Rumpf-Booten hält die Maserati Multi 70, die im Jahr 2016 die Regatta nach 49:25,01 Stunden auf Platz eins beendete.

