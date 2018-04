Maserati Levante GranSport SQ4: Italienischer Sportsgeist

Anzeige

Wer Wind sät, wird Sturm ernten - ein Spruch, der beim Maserati Levante gleich doppelt passt. Denn sein Name kommt von einem Wind, der über das Mittelmeer weht. Und das mal ganz piano, manchmal auch ziemlich heftig. Letzteres fühlt sich dann in etwa so an, wie wenn der Pilot des feinen Italo-SUV ordentlich das Gaspedal runtertritt.



Auch wenn der vom Motor-Informations-Dienst (mid) getestete Levante den Beinamen GranSport trug und der logischerweise im Vergleich zum GranLusso (großer Luxus) die dynamischere Vorstellung abliefert: Auf Wunsch und im Komfort-Modus gibt der Levante wie sein Namensvetter das sanfte Lüftchen, gleitet entspannt und ruhig über den Asphalt und empfiehlt sich gerne auch als nobler Kilometerfresser für bis zu fünf Personen plus deren Gepäck. Klar ist aber auch, dass es für auch nur ansatzweise autophile Menschen nur einen Lieblingsplatz im Levante geben kann: den wie maßgeschneidert passenden Sportsitz vorne links mit 12-Wege-Verstellung und Memory-Funktion.



Dreiliter-V6-Benziner, Achtgang-Automatik mit Schaltwippen am Lenkrad, Allradantrieb: Diese Konfiguration verspricht muntere Fortbewegung, viel Traktion und hohe Sicherheitsreserven bei schlechten Straßenverhältnissen. All das trifft für das Fahrgefühl im Levante SQ4 zu, schließlich liefert der Motor beachtliche 316 kW/430 PS ab und ermöglicht die seinem Auftritt entsprechenden Fahrleistungen. 5,2 Sekunden für den 0-bis-100-Spurt, 264 km/h Spitze - das passt zu Charakter und Design des eleganten Verführers, der für jede Menge italienische Momente im Leben sorgt.



Wer das SUV mit dem Dreizack an der chromglänzenden Front artgerecht bewegt, wird mit den 10,9 Litern Normverbrauch nicht auskommen, der mid-Test zeigte, dass Werte zwischen 15 und 18 Liter der Realität deutlich näher kommen. Und er bewies außerdem, dass jeder Zehntelliter Sprit gut investiert ist. Denn die Kombination aus ordentlich Power, SUV-Überblick, adaptiver Luftfederung und Skyhook-Fahrwerk mit kontinuierlicher Dämpferanpassung und dynamischer Fahreinstellung sorgt zusammen mit dem tendenziell eher spät, aber zuverlässig eingreifenden Stabilitätssystem für einen bestimmenden Eindruck: großen Spaß in der Kurve. Fast könnten die Passagiere vergessen, dass sie in einem knapp 1,70 Meter hohen Allrad-Gefährt unterwegs sind, so behände schwingt der nicht gerade leichtgewichtige Levante durch knackige Kurven-Kombinationen. Die elektrische Servolenkung passt gut ins Gesamtpaket, sie liefert konstant die passende Rückmeldung von der Straße.



Feines Leder und sonstige noble Materialien dominieren den Innenraum, italienischer Schick und einige dem GranSport vorbehaltene sportliche Attribute fördern das Wohlbefinden der Passagiere, die dank des 580 Liter großen Kofferraums nicht mit Gepäck sparen müssen. Für Infotainment auf aktuellem Niveau sorgen unter anderem das 8,4 Zoll große Maserati Touch Control mit DAB+-Radio, Apple CarPlay und ein SD-Kartenleser plus eine ganze Phalanx an Assistenzsystemen, von der Verkehrszeichenerkennung über den Querverkehrswarner bis zur automatischen Distanzregelung. Positiv fällt auf, dass der Umgang mit dem Levante weitgehend intuitiv erfolgt - die Gewöhnungsphase ist relativ kurz.



Das Testfahrzeug trat mit einem gerade noch fünfstelligen Basispreis von 98.370 Euro an, diverse Extras wie das Zugangspaket mit Kick-Sensor, Premium- und Fahrassistenz-Paket oder die Applikationen aus hochglänzendem Karbon sorgten für einen Endpreis von 115.970 Euro. Damit bewegt sich die italienische Alternative preislich in guter Premium-Gesellschaft.



Rudolf Huber / mid, Jutta Bernhard / mid



Technische Daten Maserati Levante GranSport SQ4:



Fünftüriges SUV mit fünf Sitzplätzen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 5.003/1.968/1.679/3.004, Leergewicht: 2.109 kg, Kofferraumvolumen: 580 l, Tankinhalt: 80 l; Wendekreis: 11,7 m.



Antrieb: V6-Benziner, Hubraum: 2.979 ccm; Leistung: 316 kW/430 PS bei 5.750 U/min, max. Drehmoment: 580 Nm bei 4.500 bis 5.000 U/min., Allradantrieb, Achtgang-Automatikgetriebe, Höchstgeschwindigkeit: 264 km/h, 0 bis 100 km/h: 5,2 s, Durchschnittsverbrauch: 10,9 l Super je 100 km, CO2-Ausstoß: 253 g/km. Preis: ab 98.370 Euro, Testwagenpreis: 115.970 Euro.