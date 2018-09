Maserati mit exklusiven Neuheiten in Cannes

Die sportlichsten und luxuriösesten Neuzugänge fürs Modelljahr 2019 zeigt der italienische Autobauer Maserati beim Yachting Festival in Cannes. Mit von der Partie: der schnelleste Levante und eine besonders exklusive Lederausstattung. Maserati ist zum zweiten Mal in Folge der offizielle Automobilpartner des nobel-maritimen Festivals.



Die bedeutende Bootsmesse und das exklusive Ambiente der Hafenpromenade Croisette bilden dabei auch den Rahmen von "Drive & Sail" - ein Erlebnisangebot für Kunden und Interessenten, um die Maserati Flotte des Modelljahrs 2019 sowie die enge Verbindung der Marke zum professionellen Segelsport kennenzulernen. Gleichzeitig stellt Maserati auch einen Shuttle-Service für VIP-Gäste, um sie zum Yachthafen zu bringen.



Die Teilnehmer erhalten dabei die Möglichkeit, an Bord des Trimarans Maserati Multi70 zu gehen und mit Giovanni Soldini in See zu stechen. Daneben steht für die Teilnehmer auch die Maserati Modellpalette 2019 zu Probefahrten bereit. In einer exklusiven Maserati Lounge erwartet die Messebesucher zudem ausgewählte Maserati Highlights - darunter der neue Levante GTS. Sein V8-Twin-Turbo-Motor bringt es mit 3,8 Liter Hubraum auf 404 kW/550 PS und auf gewaltige 730 Newtonmeter Drehmoment. Er sprintet in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 292 km/h.



Zu den Neuheiten, die mit dem Modelljahr 2019 Einzug in die gesamte Fahrzeugpalette halten, gehört unter anderem das feinnarbige Naturleder von Pieno Fiore. In alle Modelle hält überdies ein neuer Schaltknauf für noch schnellere und intuitivere Bedienung Einzug. Der Levante, das erste SUV von Maserati, ist zudem erstmals mit Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern, Integrated Vehicle Control (IVC) und neuer Optik für die Ausstattungslinie GranSport erhältlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 12.09.2018