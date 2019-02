Maserati segelt zum Rekord

An dieser Besatzung hätte sicher auch Hollywood-Star Johnny Depp seine helle Freude, wenn er als Kapitän Jack Sparrow wieder die Segel setzt und sich ins nächste Abenteuer stürzt. Die Rede ist von der Crew der Maserati Multi 70. Der italienische Trimaran gewann jetzt unter der Führung von Giovanni Soldini die 11. Auflage des RORC Caribbean 600.



Bis zum Schluss lieferte sich der Profi-Skipper ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem US-amerikanischen Trimaran Argo, der letztlich sieben Minuten nach der Maserati Multi 70 das Ziel in Antigua erreichte. In einer Gesamtzeit von 1 Tag, 6 Stunden, 49 Minuten stellten Soldini und seine Crew zugleich einen Geschwindigkeitsrekord für das Rennen durch die östliche Karibik auf. Wenn das keine Empfehlung für eine Teilnahme am Blockbuster "Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik" ist.



"Es war ein tolles Rennen. Der Wind war stark, und wir mussten deshalb mehrere Manöver durchführen. Als wir uns um die nördlichsten Inseln schlängelten, konnten wir die Argo überholen und einen entscheidenden Vorteil gegenüber unserem direkten Konkurrenten erzielen", erklärte Soldini. Zwischenzeitlich segelte die Maserati Multi 70 mit einer Geschwindigkeit von 37 Knoten.



Nach dem Erfolg in der Karibik bereiten sich Soldini und seine Mannschaft auf die nächste Herausforderung vor: Am 17. März 2019 startet die Maserati Multi 70 beim Rennen von Newport nach Cabo San Lucas.

