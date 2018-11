Maserati zurück im Herzen Münchens

Die Markenwelt von Maserati präsentiert sich in München in neuem Gewand: Neben einer kompletten Neugestaltung des Interieurs wächst im Zuge der Neuorganisation der Vertriebsaktivitäten auch die Bedeutung des Markenschaufensters am Odeonsplatz. Denn der Store wird zur dauerhaften Einrichtung, die überdies von Maserati direkt betrieben wird.



Die Aktivitäten werden von SZD Tridente, dem Handelspartner von Maserati in München, unterstützt. Er koordiniert Probefahrten sowie den Verkaufsprozess. Zudem übernahm SZD Tridente bereits im Sommer den großen, in der Nähe des Olympiageländes gelegenen Showroom in der Moosacher Straße. Maserati befindet sich in den historischen Bazargebäuden am Odeonsplatz. Während er zu diesem hin große Schaufenster aufweist, gibt er von innen auch den Blick auf den hinter ihm liegenden Hofgarten frei.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 27.11.2018