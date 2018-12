Mazda giert nach Fahrstabilität

Mazda wird ab 2019 schrittweise die Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus in allen Modellreihen außer dem MX-5 etablieren. Das soll mehr Sicherheit und gleichzeitig mehr Dynamik bringen.



G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) ist eine Evolutionsstufe der G-Vectoring Control (GVC). Das System reduziert beim Einlenken das Motordrehmoment, belastet dadurch die Vorderräder stärker und verbessert das Einlenkverhalten. Neu: Durch einen minimalen Bremseingriff beim Kurvenausgang wird der Übergang in die Geradeausfahrt unterstützt, weil mehr Giermoment um die Hochachse des Fahrzeugs entsteht. Besonders bei schwierigen Straßenverhältnissen soll das stabilisieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.12.2018