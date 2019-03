Mazda rüstet den CX-5 auf

Mazda hat dem SUV CX-5 für 2019 ein Update spendiert: Erweiterte serienmäßige Sicherheitsausstattung, schickeres Interieur und ein verbessertes Fahrverhalten inklusive.



Zu den Neuerungen gehört unter anderem, dass der 2,5-Liter-Skyactiv-G 194 zum Modelljahr 2019 auch in Verbindung mit Vorderradantrieb verfügbar ist. '



Weitere Neuheit 2019: Das Sports-Line Plus-Paket mit belüfteten braunen Nappaledersitze, schwarzem Dachhimmel, Echtholz-Einlagen, Chrom-Applikationen und exklusivem Hochglanzfinish für die 19-Zoll-Felgen. Auch das TFT-Farbdisplay, das in der höchsten Ausstattungslinie Sports-Line in der Mitte des Kombiinstruments platziert ist, gehört zum Update. Ab der Ausstattung Center-Line bietet der Mazda CX-5 serienmäßig eine Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto.



Als Schmankerl mit Preisvorteil bietet Mazda das Sondermodell CX-5 Kangei an, das unter anderem mit elektrischer Heckklappe, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 225/55 R19 Bereifung, Navi und mit 360-Grad-Rückfahrkamera, Head-up-Display mit Verkehrszeichenerkennung, City-Notbremsassistent Plus und Müdigkeitserkennung ausgestattet ist.

