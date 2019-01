Mazda übernimmt Ford-Anteile an chinesischem Motorenwerk

Bisher waren Mazda und Ford Partner beim gemeinsamen Motorenwerk Changan Ford Mazda Engine in China. Jetzt haben die Japaner die Ford-Anteile übernommen.



Mazda und Ford hielten seit der Werksgründung 2005 je 25 Prozent der Anteile, der chinesische Partner Chongqing Changan Automobile 50 Prozent. Im Zuge der Umstrukturierung heißt das Werk künftig Changan Mazda Engine Co., Ltd. Das Changan-Werk stellt Skyactiv-G Benzinmotoren mit 1,5 Liter, 2,0 Liter und 2,5 Liter Hubraum für die Modelle CX-8, CX-5 und Mazda3 her. Mazda möchte die Präsenz im chinesischen Markt mit der Anteilsübernahme ausbauen.

