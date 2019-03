McLaren für große und kleine Auto-Fans

Dass ein McLaren ein ganz exklusives Fahrzeug ist, kann niemand bestreiten. Wenn der schnelle Brite aber mit dänischer Hilfe auf die Räder gestellt wird, lässt sich die Exklusivität nicht mehr toppen - so wie beim neuesten Senna-Modell aus Lego-Steinen.



Die Zahlen sprechen für sich: 467.854 Bausteine formen den McLaren Senna im Maßstab 1:1, bis zu zehn Modellbauer haben den Supersportler in Schichten rund um die Uhr gebaut - 2.725 Arbeitsstunden sind so zusammengekommen. Zum Vergleich: Für den echten Senna, der in kürzester Zeit ausverkauft war, benötigen die McLaren-Mitarbeiter 300 Stunden. Inklusive Entwicklungszeit summierten sich die Stunden beim Lego-Modell gar auf 4.935 Arbeitsstunden.



Die Besonderheit beim Baustein-McLaren ist die Verwendung von echten Fahrzeugteilen, wie Lenkrad, Fahrersitz, Pedale sowie Felgen und Pirelli-Reifen.



Das exklusive Modell wird laut McLaren auf Events rund um den Globus zu bewundern sein.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 26.03.2019