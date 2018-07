Mega-Vertrag: Hamilton greift nach den Sternen

Anzeige

Mercedes hat schon vor dem Formel-1-Heimrennen in Hockenheim einen kleinen Sieg eingefahren. Die Marke mit dem Stern einigte sich mit Lewis Hamilton auf eine zweijährige Vertragsverlängerung bis 2020. Lewis Hamilton ist 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher zu Mercedes gestoßen und hat seitdem drei Weltmeisterschaften und 44 Grand Prix mit dem Team gewonnen. Der neue Mega-Vertrag könnte Hamilton inklusive Werbung und Prämien angeblich die traumhafte Gage von umgerechnet fast 100 Millionen Euro einbringen.



Seit seinem Debüt in der Formel 1 im Jahr 2007 hatte Lewis Hamilton bei jedem Grand Prix seiner Karriere einen Motor von Mercedes-Benz im Auto. Mit insgesamt 65 Grand-Prix-Siegen ist er Zweiter in der ewigen Bestenliste der Formel 1 hinter Michael Schumacher (91). Diese Bestmarke kann er mit dem neuen Vertrag nun ins Visier nehmen.



Laut Lewis Hamilton sei die Vertragsverlängerung nur noch eine Formalität gewesen. "Insofern ist es gut, nun alles zu unterschreiben und bekanntzugeben, damit wir uns wieder ganz unserem eigentlichen Geschäft widmen können." Und das ist das nächste Rennen. Das ist nämlich das Mercedes-Heimspiel in Hockenheim am 22. Juli. Dort soll die Wende im Kampf um die Fahrer-Krone gelingen. Denn in der Gesamtwertung liegt Hamilton hinter Ferrari-Pilot Sebastian Vettel derzeit auf Rang zwei.



Der neue Vertrag dürfte da sicher die passende Motivation für den Briten sein. "Ich habe mich nie wohler in einem Team gefühlt als heute. Wir sind auf und abseits der Rennstrecke auf einer Wellenlänge - und ich freue mich auf weitere Siege in der Zukunft und darauf, den Stern noch stärker zum Leuchten zu bringen", ist als Hamilton-Zitat in der offiziellen Mercedes-Mitteilung zu lesen.



Mercedes-Sportchef Toto Wolff ist froh, dass der Vertrag nun unter Dach und Fach ist und lobt seinen Fahrer in den höchsten Tönen. "Das meiste zu Lewis als Formel 1-Fahrer ist bereits gesagt - er ist einer der Größten in der Geschichte des Sports und seine Rekorde sprechen für sich", so der Österreicher. Bei der Arbeit mit Hamilton gefalle ihm jedoch am meisten, den Menschen kennenzulernen, der unter dem Rennhelm stecke: "Ich bin fest davon überzeugt, dass einige unglaubliche Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte noch vor uns liegen." Vielleicht kann Mercedes damit ja in Hockenheim schon den Anfang machen.