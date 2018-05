Mehr geräumiger Sportler als SUV

Anzeige

Vorne wirkt der Stelvio mit seinem großen alfatypischen Kühlergrill recht mächtig, während seine Seitenlinie eher an die einer Limousine erinnert. Der Spoiler an der hinteren Dachkante optimiert die Aerodynamik, was für dieses sportliche Fahrzeug wichtig ist.

Beim Heck kann man sich des Gefühls eines Déjà-vu-Erlebnisses nicht erwehren, denn das hat man schon einmal gesehen.

Innen nimmt man Platz auf bequemen Teilledersitzen, die ausreichend Seitenhalt bieten, deren Sitzfläche aber für große Fahrer etwas zu kurz ist. Zum Glück gibt es optional noch Sportsitze. Unter anderem mit elektrisch in der Breite verstellbaren Lehnen. Genießen kann man aber sofort die für diese Fahrzeugkategorie typische hohe Sitzposition. Der Innenraum wirkt mit den verwendeten Materialien und insbesondere den verwendeten Kunststoffen wertig, elegant und modern. Das Raumangebot ist großzügig und man fühlt sich im Stelvio sofort pudelwohl.

Drückt man am Lenkrad den Startknopf, meldet sich je nach Einstellung des Fahrdynamikschalters der Zweiliterturbomotor mehr oder weniger deutlich zum Dienst. In der Stellung Dynamik, oder besser gesagt Sport, spricht der Wagen sofort und besonders gut aufs Gas an und beschleunigt den Stelvio mit seiner Achtstufenautomatik in nur 5,7 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer. Das volle Drehmoment von 400 Newtonmetern liegt dabei bereits ab 2250 Umdrehungen an. Für einen Benziner ein stattlicher Wert, der nur noch vom Topmodell – dem Quadrifoglio – getoppt wird. Der hat, wie auch die Spitzenlimousine Giulia von Alfa, einen Sechszylinder-Turbomotor mit einem Hubraum von 2,9 Litern und 510 PS. Der Stelvio ist aber schon in der 280-PS-Ausführung ein echter Sportler.

Und dieser sportliche Eindruck setzt sich auch auf kurvigen Landstraßen fort. Dank der gut ausbalancierten Gewichtsverteilung und des Allradantriebs liegt er wie ein „Brett“ auf der Straße. Für ein SUV hat er also eine ungemein gute Straßenlage. Bei Lastwechseln verspürt man keinerlei Wankbewegungen und die Lenkung ist super direkt. Er soll das einzige SUV mit einer Lenkübersetzung von nur 12:1 sein. Allenfalls die Bremsen könnten etwas früher kräftiger zugreifen. Aber das ist Ansichtssache.

Woher kommt’s? Dank konsequentem Leichtbau mit viel Aluminium (auch Motor), Karbon und anderen leichten Materialien bringt der Stelvio ohne Fahrer nur 1660 Kilogramm auf die Waage.

In puncto Sicherheit muss man dennoch auf nichts verzichten. Serienmäßig sind schon ein integriertes Bremssystem mit Notbremsfunktion, ein Spurhalteassistent, ein Kollisionswarnsystem und eine Fußgängererkennung. Aber auch andere Extras wie eine Geschwindigkeitsregelanlage, Parksensoren hinten und eine elektrische Heckklappe fehlen in der Serie nicht.

Der Kofferraum fasst 525 Liter an Gepäck. Durch Umklappen der hinteren Sitze entsteht eine fast ebene Ladefläche von 92 mal 170 Zentimetern. In der Grundausstattung für 50 000 Euro, „Super“ genannt, ist der Stelvio mit dem großen Benzinmotor schon recht gut ausgestattet. Auch mit dem einen oder anderen noch sinnvollen Paket oder Extra kommen im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern allenfalls noch einmal zehn bis maximal 20 Prozent des Grundpreises hinzu. Der Stelvio bietet somit insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zusätzlich noch volle vier Jahre Garantie.

Kommen wir nun zum bei Benzinern oftmals leidigen Kapitel Verbrauch. Der Normwert von sieben Litern Super pro einhundert Kilometern lässt sich im Alltagsbetrieb natürlich kaum erreichen. Bei unseren Verkehrsverhältnissen kann man ihn durchaus aber mit runden zehn Litern fahren, was im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Leistung nicht als zu viel erscheint.

Bei schneller Autobahnfahrt geht der Verbrauch dann aber um gute 25 Prozent in die Höhe. Geht man mit dem Gasfuß besonders sparsam um und dreht den Fahrdynamikschalter auf „Eco“ sind sicher auch neun Liter zu erreichen. Aber dafür kauft man sich wohl kein so sportliches Fahrzeug.

Der Stelvio kombiniert große Sportlichkeit mit einem großen Nutzwert. Er ist im Alltagsbetrieb trotz seiner Abmessungen leicht zu handeln und wird dem Premiumanspruch der Marke Alfa Romeo im Fiat Chrysler Konzern voll und ganz gerecht. Dennoch ist er mehr ein Sportwagen als ein klassisches SUV.

