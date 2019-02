Mehr Hybrid-Antriebe aus Schweden

Der schwedische Autohersteller Volvo baut seine Hybrid-Palette aus. So will man für jedes Modell eine Hybrid-Version anbieten. Auch neue Mild-Hybride kommen hinzu. Volvo geht damit einen weiteren Schritt in die anvisierte Elektrifizierung.



Für jedes Volvo-Modell gibt es künftig mindestens einen Plug-in-Hybridantrieb, darunter beispielsweise die optimierten T8 Twin Engine und T6 Twin Engine-Motoren. Darüber hinaus halten in den kommenden Monaten Mildhybride Einzug in die Volvo-Modelle, den Auftakt bilden die großen SUV Volvo XC90 und Volvo XC60 mit Dieselmotor, zu einem späteren Zeitpunkt folgt die Benzinvariante.



Die Mildhybrid-Modelle nutzen ein fortschrittliches Bremsenergie-Rückgewinnungssystem, das die Verbrennungsmotoren der Drive-E-Familie um eine zusätzliche elektrifizierte Antriebsoption erweitert. Das System wandelt beim Bremsen kinetische Energie in elektrische Energie um und setzt diese beim Beschleunigen wieder frei. Die neuen Mildhybride sind künftig auf der Heckklappe anhand einer neuen Nomenklatur "B" erkennbar.

