Mehr Komfort für den Fiat Tipo

Mehr Stil, erweiterte Konnektivität - damit preist Fiat den Tipo an. Im Jahr 2019 soll der Kompakte noch komfortabler werden. Angeboten werden nun die Modellvarianten Street, Mirror, Lounge und S-Design. Gleichzeitig bringt der in den Karosserievarianten Stufenheck, 5-Türer und Kombi angebotene Italiener eine erweiterte Serienausstattung mit.



Die Motorenpalette umfasst zwei Benziner und zwei MultiJet-Turbodiesel mit einer Leistungsspanne zwischen 70 kW/95 PS und 88 kW/120 PS. Der Fiat Tipo 1.6 MultiJet kann alternativ zum Handschaltgetriebe auch mit dem Doppelkupplungsgetriebe DCT kombiniert werden, das Gangwechsel ohne Kupplungsbetätigung und nahezu ohne Zugkraftunterbrechung durchführt.



Wie alle Modellversionen der Baureihe bietet auch der neue Fiat Tipo "Street" eine umfangreiche Serienausstattung zu einem recht niedrigen Preis. Er soll als neue Basisversion vor allem junge Kunden ansprechen. Im Vergleich zum bisherigen Einsteigermodell bietet Fiat Tipo Street zusätzlich glänzend schwarz lackierte 16-Zoll-Leichtmetallräder, getönte Scheiben und Tagfahrlichter in LED-Technologie.



Die neue Modellversion Fiat Tipo Mirror besitzt moderne Konnektivität, also die Möglichkeit, auch unterwegs mit dem Internet in Verbindung zu bleiben. Dafür sorgt das serienmäßige Entertainmentsystem Uconnect HD Live. Das über einen Touchscreen mit sieben Zoll Bildschirmdiagonale gesteuerte System gestattet durch die Applikationen Apple Car Play beziehungsweise Android Auto von Google die Einbindung kompatibler Smartphones mittels Bluetooth.



Noch umfangreicher ist der Fiat Tipo Lounge ausgestattet. Er bringt serienmäßig zusätzlich unter anderem eine Klimaautomatik, Parksensoren hinten, Licht- und Regensensor, elektrisch beheizbare Außenspiegel sowie Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion mit. Für eine elegante Optik sorgen Chromzierelemente unter dem Kühlergrill, an den Seitenfenstern und an den Einfassungen der Nebelscheinwerfer sowie getönte Fensterscheiben hinten.



Sportliches Topmodell der Karosserievarianten 5-Türer und Kombi ist der Fiat Tipo S-Design. Dessen Serienausstattung ist ebenfalls um das Entertainmentsystem und die Rückfahrkamera erweitert. Außerdem sind jetzt 18-Zoll-Leichtmetallräder mit Diamantfinish Serie. Darüber hinaus hat der Fiat Tipo S-Design im Vergleich zur Variante Lounge zusätzlich Bi-Xenon-Scheinwerfer, in Wagenfarbe lackierte Türgriffe und exklusive S-Design-Sitzbezüge in einer Stoff-Leder-Kombination an Bord.

