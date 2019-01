Mehr Saft beim einphasigen Tanken

Lade-Spezialist Juice Technology verspricht Besitzern einphasig ladender E-Autos einen deutlichen Zeitgewinn beim "Tanken". Das Mittel zum Zweck: der Juice Phaser.



Die Zahl der Betroffenen ist groß, denn beispielsweise Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq und Kona, Kia Soul und e-Niro, Opel Ampera-E und viele weitere Modelle können bisher am normalen Stromnetz nur einphasig laden. Beim Ampera-E dauert das rund 15 Stunden. Mit dem Juice Phaser reduziert sich die Ladezeit auf etwa neun Stunden, behauptet der Hersteller.



Wird das Gerät an eine übliche Drehstromdose mit 16 Ampere (CEE16 rot) angeschlossen, liefert es 25 Ampere zur einphasigen Ladung. "Statt nur 3,7 kW fließen 5,8 kW - und das völlig konform mit den vorgeschriebenen Schieflastbeschränkungen", so ein Firmensprecher.

