Mehr Sicherheit für Stadt- und Reisebusse

Rundes Jubiläum für mehr Sicherheit: Seit zehn Jahren hilft der automatische Notbremsassistent Active Brake Assist in Reisebussen von Mercedes-Benz und Setra dabei, Unfälle zu vermeiden. Und die Entwicklung geht nahtlos weiter: In Kürze führt Daimler Buses die Generation Active Brake Assist 4 (ABA 4) flächendeckend für Reisebusse ein. Dieser Assistent leitet erstmals automatisch auch für Fußgänger ein Bremsmanöver ein. "ABA 4 wird 2019 Serienausstattung in allen Reisebussen von Mercedes-Benz und Setra sein", heißt es in Stuttgart.



Stadtbusse würden wiederum vom neuen Preventive Brake Assist profitieren, dem ersten aktiven Bremsassistenten in seiner Klasse. Das System warnt bei akuter Kollisionsgefahr und löst gleichzeitig eine Teilbremsung aus. Schließlich führen Mercedes-Benz und Setra auch noch den Sideguard Assist ein, den ersten Abbiege-Assistenten für Omnibusse. Mit diesen drei Assistenzsystemen unterstreiche man die Vorreiterrolle bei der aktiven Sicherheit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.08.2018