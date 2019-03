Mehr Sicherheit im Renault-Truck

Die Sicherheit des Fahrers steht in den Mittelpunkt des neuen Sondermodells T High Edition Protect von Renault Trucks. Es ist serienmäßig mit einer Alarmanlage,einem mechanischen Einbruchschutz und Verbundglas ausgestattet.



An Komfort mangelt es dem Brummi-Piloten im Sonder-Truck ebenfalls nicht. So sorgen etwa ein 19-Zoll-Fernseher, ein neues Soundsystem und das neue Infotainment-System Roadpad+ für außergewöhnliches Entertainment an Bord.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 01.03.2019