Mehr Tageszulassungen im Juli

Knapp 28 Prozent der Neuzulassungen im Monat Juli gingen auf das Konto von Herstellern, Importeuren und Händlern. Damit wurde in diesem Monat erstmals der Vorjahreswert übertroffen. Denn im Juli 2017, so das Fachmagazin "kfz-betrieb", hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) "nur" 26,7 Prozent Eigenzulassungen registriert.



Wie im Vormonat lag auch im Juli Honda mit einem Anteil von 56,4 Prozent an Zulassungen auf die eigene Organisation deutlich an der Spitze. Vor einem Jahr hatte das KBA noch 35,7 Prozentpunkte gemeldet. Auf den Plätzen folgen Opel (45,3 Prozent), Jeep (43,1 Prozent) und Nissan, wobei die Japaner ihren Eigenanteil gegenüber dem Vorjahr von 57 auf 41,1 Prozent reduzierten. "Am unteren Ende der Statistik landete mit deutlichem Abstand Dacia", so der "kfz-betrieb". Dort betrug der Eigenzulassungsanteil im Juli nur 5,2 Prozent. Unter der 20-Prozent-Marke rangierten außerdem noch Smart mit 15,6 und Volvo mit 18,5 Prozent.