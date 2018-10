Meilenstein für das City-SUV

Als der Renault Captur vor etwa fünf Jahren das erste Mal auf Deutschlands Straßen auftauchte, dachte wohl niemand an eine französische Erfolgsgeschichte. Doch mit Chic und Charme hat das SUV eine treue Fan-Gemeinde um sich versammelt. Jetzt gibt es Grund zu feiern: Denn Renault hat in Deutschland den Captur Nummer 100.000 verkauft.



Und die Kurve zeigt weiter nach oben, wie der Hersteller mit Blick auf die Zulassungszahlen in den ersten neun Monaten 2018 mitteilt: Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stiegen die Verkäufe laut Renault um 9,0 Prozent auf insgesamt 18.872 Fahrzeuge. Damit sei der Captur das zweitstärkste Modell seiner Klasse und die Nummer eins der Importfahrzeuge im Segment der kleinen SUV (B-SUV), verkündet der Autobauer stolz.



"Der Captur ist eine wichtige Säule des Renault-Erfolgs in Deutschland und kommt auch fünf Jahre nach seiner Einführung hervorragend bei den deutschen Kunden an", sagt Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG. "Mit der Einführung 2013 waren wir einer der Begründer des City-SUV-Segments." Heute gehöre der Captur zu den bestverkauften Renault-Modellen.

