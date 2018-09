Mein Freund aus Blech

Drohnen, Luft-Taxis, autonome Alleskönner - die Konkurrenz für das Auto wird immer größer. Die bange Frage: Wie lange noch kann sich der Blechkamerad als Freund und Fortbewegungsmittel behaupten? Die Antwort überrascht: Das Auto ist alles andere als ein Auslaufmodell. Immerhin 90 Prozent sind in einer aktuellen Umfrage des Portals AutoScout24 der Ansicht, dass das Auto in 20 Jahren eine unveränderte oder sogar noch größere Bedeutung haben wird.



Erwartet wird allerdings, dass die Fahrzeuge der Zukunft keine umweltschädlichen Abgase mehr ausstoßen, dass Unfälle minimiert werden und dass sich Autos nach wie vor ohne vollautomatischen Assistenten steuern lassen. Beim Handel wird das Internet eine noch größere Rolle spielen: Jeder Zweite glaubt nämlich, dass Kauf und Verkauf noch häufiger online stattfinden werden.



62 Prozent der deutschen Autohalter erhoffen sich, dass Fahrzeuge in Zukunft Unfälle nahezu ausschließen. Das heißt jedoch nicht, dass sie das Steuer komplett aus der Hand geben möchten: Das Auto soll sich nach wie vor ganz ohne Assistent fahren lassen - das fordern 55 Prozent der Befragten. Ein interessantes Ergebnis, nimmt doch das autonom fahrende Auto in den Zukunftsvisionen der Hersteller einen hohen Stellenwert ein. Laut AutoScout24-Studie erwarten jedoch nur 37 Prozent, dass das Auto der Zukunft sie fahrerlos ans Ziel bringt. Dabei ist für Männer (43 Prozent) das autonome Fahren deutlich wichtiger als für Frauen (32 Prozent).



25 Prozent erwarten die Ausrüstung von Autos mit einer künstlichen Intelligenz und Sprachsteuerung. Insbesondere Männer (30 Prozent) träumen von einem intelligenten und sprechenden Auto wie in der Serie "Knight Rider" (Frauen: 20 Prozent). Dass die Autos der Zukunft immer online sind, ist für 22 Prozent eine Selbstverständlichkeit, wobei auch dies den Männern (27 Prozent) wichtiger ist als den Frauen (17 Prozent).



Schon heute experimentieren Hersteller mit Flugmobilen. Doch erwarten die deutschen Verbraucher wirklich, dass ihr Auto künftig fliegen kann? Nein, denn nur für sieben Prozent möchten das. Da ist es schon wichtiger, dass alle gängigen Unterhaltungsmedien installiert sind - das wünschen sich 39 Prozent der Männer und 29 Prozent der Frauen.



Fazit: Das Männer-Auto der Zukunft sollte mit allem möglichen technischen Schnickschnack ausgestattet, das Frauen-Auto dagegen sollte nachhaltig hergestellt und abgasfrei sein.

