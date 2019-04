Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC jagt neue Zielgruppe

Mercedes-AMG umgarnt eine neue Zielgruppe: Der CLA 35 4MATIC soll vor allem ein junges, aktives und lifestylebewusstes Publikum ansprechen. Womit? Klar: Mit Design, Leistung und Fahrverhalten. In allen Bereichen will der Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC neue Maßstäbe setzen. Er feiert seine Weltpremiere im Rahmen der New York International Auto Show am 16. April 2019, die Markteinführung beginnt im August 2019 in Westeuropa.



Das viertürige Coupé ist mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor ausgestattet, der 225 kW/306 PS leistet. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Sportwagen in 4,9 Sekunden. Beim Fahrerlebnis sei trotzdem von sportlich bis Langstrecken-komfortabel alles möglich, heißt es in der AMG-Zentrale in Affalterbach.



Einen besonderen Fokus setzte Mercedes-AMG auf das Design des CLA Coupés. Die Grundform mit breit ausgeformten Radläufen sowie schlanker Taille blieb deshalb nahezu unverändert. Die beiden Powerdomes auf der Motorhaube wurden ebenfalls übernommen. Der CLA 35 4MATIC hat aber auch eigene Merkmale, wie zum Beispiel die neue Kühlerverkleidung mit der klassischen Doppellamelle und die AMG Line Frontschürze mit Flics an den Lufteinlässen. Bei der Rückansicht fallen vor allem die Heckschürze mit neuem Diffusoreinsatz, die kleine Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel und die beiden runden Endrohrblenden links und rechts auf. Mit den zweiteiligen schmalen Heckleuchten und dem in den Stoßfänger verlagerten Kennzeichen wirkt das Heck besonders breit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 09.04.2019