Mercedes-AMG GT: Neuer Viertürer mit Leistung satt

Das kommt dabei heraus, wenn Autofahren zu viel Spaß macht: Aus einem Zweitürer wird ein Viertürer mit den nahezu gleichen Leistungsdaten. Denn warum sollte ein Fahrerlebnis, wie es in einem Mercedes-AMG GT zu erfahren ist, nur zu zweit erlebt werden, wenn es auch vier oder fünf - je nach Sitzkonfiguration - sein können? Richtig. Und so präsentiert Mercedes-AMG das GT 4 Türer Coupé.



"Das neue AMG GT 4-Türer Coupé verbindet die überzeugende Rennstreckendynamik unserer zweitürigen Sportwagen mit höchster Alltagstauglichkeit. In einzigartiger Weise verkörpert es unseren Markenkern "Driving Performance" und wird mit seiner konsequenten Auslegung neue Kunden für Mercedes-AMG erschließen", so Tobias Moers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH. Der neue AMG GT 4-Türer ist bis zu 315 km/h schnell und verfügt über R6- und V8-Motoren mit einem Leistungsspektrum von 320 kW/435 PS bis 470 kW/639 PS.



Die Frontansicht mit langer Motorhaube und zwei Powerdomes lässt keinen Zweifel an der Zugehörigkeit des jüngsten Mitglieds der AMG-GT-Familie aufkommen. Das 4-türige Coupé folgt der Design-Tradition der AMG-GT-Modelle. Auch die Rückansicht des neuen 4-Türer Coupés greift bekannte Design-Elemente der AMG Formensprache auf: Extrem schmale LED-Heckleuchten definieren die typische Ladekantenlinie, der mehrstufig ausfahrbare Heckflügel ist ein wichtiger Baustein der aktiven Aerodynamik.



Für höchste Effizienz hat Mercedes-AMG die V8-Motoren mit der Zylinderabschaltung AMG Cylinder Management ausgestattet. Im Teillastbereich werden die Zylinder zwei, drei, fünf und acht deaktiviert, was den Kraftstoffverbrauch entscheidend verringert. Die Zylinderabschaltung ist im breiten Drehzahlbereich von 1.000 bis 3.250 U/min verfügbar, wenn der Fahrer das Fahrprogramm "Comfort" gewählt hat. Beim Sechszylinder-Modell kommt serienmäßig ein Fahrwerk mit Stahlfedern und Verstelldämpfung zum Einsatz. Das Fahrwerk der Achtzylinder-Varianten basiert auf der volltragenden Mehrkammer-Luftfederung AMG Ride Control+.



Alle AMG GT 4-Türer Coupé Modelle sind mit dem Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ ausgestattet. Eine elektromechanisch geregelte Kupplung verbindet die ständig angetriebene Hinterachse variabel mit der Vorderachse. Die bestmögliche Drehmomentverteilung wird - je nach Fahrsituation und Fahrerwunsch - laufend berechnet. Die Überblendung von Heck- zu Allradantrieb und umgekehrt erfolgt kontinuierlich, da die intelligente Steuerung in die gesamte Fahrzeugsystemarchitektur eingebunden ist.



Eine weitere Neuheit bei AMG sind die kapazitiven Schalter direkt vor dem stilisierten V der Mittelkonsole. Über diese Näherungsschalter lassen sich Rückfahrkamera, Navigation, Radio, Media, Telefon und Fahrzeugeinstellungen bedienen. Nähert sich der Finger der Schaltfläche mit minimalem Abstand, leuchtet das entsprechende Symbol direkt in der Headunit auf und wählt den Menüpunkt vor. Durch Drücken wird die entsprechende Funktion letztendlich aktiviert. Der Fahrer muss den Blick nicht abwenden, denn der entsprechende Menüpunkt wird gleichzeitig im Multifunktionsdisplay des Widescreen-Cockpits angezeigt, was für ein Plus an Fahrsicherheit sorgt.



Für den Fond bietet der viertürige AMG GT unterschiedliche Sitz-Konfigurationen für jeden Anspruch. Diese reichen von einer asymmetrisch umklappbaren Rückbank für die Familie bis hin zu zwei Varianten mit zwei Einzelsitzen. Das Kofferraumvolumen von 395 Liter wird durch weitere rund 60 Liter unter dem Kofferraumboden ergänzt. Bei umgeklappten Lehnen beträgt das Volumen bis zu 1.324 Liter. Die weit geschnittene Laderaumöffnung erleichtert Ein- und Ausladen von Gepäck und Transportgut.