Mercedes-Benz Museum: 30 Jahre DTM

Anzeige

Neben der Königsklasse im Motorsport, der Formel 1, hatte im Laufe der letzten Jahrzehnte die Deutsche-Tourenwagen-Meisterschaft, kurz DTM, ebenso ihre feste Zuschauerschaft. Vor rund 30 Jahren startete Mercedes-Benz sein offizielles Engagement in der damaligen DTM. Am 4. Mai 2018 beginnt in Hockenheim beim ersten Lauf zu den Deutschen Tourenwagen-Masters 2018 das vorerst letzte DTM-Kapitel der Stuttgarter Marke. Insgesamt acht Meistertitel und 16 Vizetitel holt Mercedes seit 1988 - damit ist die Marke mit dem Stern der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte der Serie. Das Mercedes-Benz Museum widmet dieser Ära eine Sonderpräsentation und zeigt bis zum 6. Mai 2018 fünf berühmte DTM-Fahrzeuge.