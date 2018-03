Mercedes-Benz Museum: Ferienzeit ist Kinderzeit

Anzeige

Die Osterferien werfen schon jetzt ihre Schatten voraus. Die große Frage für Eltern ist dann: "Was kann ich den Kleinen in der Ferienzeit bieten, ohne dass ihnen zu schnell langweilig wird und sie das Nörgeln beginnen?" Das Mercedes-Benz Museum bietet da eine spannende Antwort. Denn in den Osterferien können junge Museumsgäste ihren Blick für tolle Aufnahmen schärfen. Gemeinsam erkunden sie das Mercedes-Benz Museum mit dem Fotografen Micha Pawlitzki, der Tipps für ungewöhnliche Motive, Perspektiven und Details gibt. Verwendet wird die eigene Kamera, um über deren professionellen Einsatz den Unterschied zu sonst üblichen Smartphone-Schnappschüssen kennen zu lernen.



Die Workshops wenden sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und sind kostenlos. Sie finden vom 27. März bis 6. April 2018 in zwei Gruppen mit je 15 Teilnehmern von 9:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr statt. Die Osterfeiertage sind ausgenommen. Eine eigene Kamera mit leerer Speicherkarte und Ladekabel beziehungsweise volle Akkus sind mitzubringen.