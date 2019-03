Mercedes-Benz Vans mit neuer Führung

Volker Mornhinweg (59), Leiter Mercedes-Benz Vans, geht nach 39 Jahren bei der Daimler AG zum 1. Mai 2019 in den Ruhestand. Seine Nachfolge wird Marcus Breitschwerdt (57) antreten, derzeit Leiter Vertrieb Mercedes-Benz Cars Europe.



Marcus Breitschwerdt soll wichtige Impulse setzen, um das Geschäftsfeld nachhaltig profitabel zu machen und um die Wandlung von Mercedes-Benz Vans vom reinen Hersteller weltweit erfolgreicher Transporter hin zum Anbieter ganzheitlicher Lösungen für Transport und Mobilität fortzusetzen, heißt es.



Marcus Breitschwerdt trat 1991 als Controller in die Nachwuchsgruppe der Mercedes-Benz AG ein. Er leitete einige Jahre die Verkehrs- und Umweltstrategie des Unternehmens, bevor er ab 2000 die Marketing- und Portfolio-Strategie von Mercedes-Benz Cars verantwortete. Es folgten weitere Stationen, unter anderem in Kanada und Großbritannien. 2014 wurde Marcus Breitschwerdt mit der Schaffung der neuen Mercedes-Benz Cars Vertriebsregion Europa beauftragt, die er seitdem leitet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 29.03.2019