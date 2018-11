Mercedes: Elektro-Allianz für den Motorsport

Bei Mercedes laufen die Vorbereitungen auf die Premiere in der Formel E auf Hochtouren. Die Schwaben haben eigens für den Einstieg in die Rennserie mit rein elektrisch angetriebenen Boliden zum Saisonende 2018 eine Vollbremsung in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) gemacht.



Das Mercedes EQ Formel E Team hat jetzt mit ON Semiconductor, einem Anbieter von Halbleiter-basierten Lösungen, einen neuen Zulieferer gewonnen. Die Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Beziehung beider Unternehmen in der Formel 1 auf. Hier kommt die Technologie des Unternehmens bereits im Energierückgewinnungs-System des Formel-1-Rennwagens zum Einsatz, um die Zündung und Einspritzung zu steuern.



"Die Antriebsstränge von Formel-1- und Formel-E-Fahrzeugen besitzen nicht nur eine erhöhte Anzahl an Leistungshalbleitern, diese Halbleiter müssen extrem hohe Anforderungen bei der Spannung und Stromstärke erfüllen. Dabei halten sie in den härtesten Umfeldern im Automobilbereich stand", sagt David Somo, leitender Vizepräsident Unternehmensstrategie, Marketing and Konstruktionslösungen bei ON Semiconductor.



Das Mercedes EQ Formel E Team wird gemeinsam mit ON Semiconductor an der Entwicklung von Innovationen für die nächste Generation an Elektroantrieben arbeiten. Das Ziel lautet, Spitzen-Performance und Effizienz zu erzielen. "Beim Einsatz von Formel-E-Autos kommt es zu starken Leistungsübertragungen, wobei es sich nicht nur um simple elektrische Probleme handelt", sagte Dave Priscak, Vizepräsident Konstruktionslösungen bei ON Semiconductor. "Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit Mercedes fortzusetzen und dieses Know-how weiter bei der Entwicklung von technischen Fortschritten für Leistungsgeräte und Technologie für Elektrofahrzeuge einzubringen."



Mit dem Beginn der Formel-E-Saison 2019/20 schlägt Mercedes ein neues Kapitel in seiner langen und erfolgreichen Rennsportgeschichte auf. Beim Saisonstart werden dann zum ersten Mal zwei vollelektrische Rennwagen des neuen Mercedes EQ Formel E Teams ins Rennen gehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 09.11.2018