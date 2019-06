Mercedes fährt auf der 5G-Bühne

Die Mission "schnelles Internet" nimmt in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf. Denn ab sofort mischt auch die Autoindustrie auf diesem Gebiet mit. Mercedes-Benz errichtet zusammen mit dem Telekommunikations-Unternehmen Telefónica Deutschland und dem Netzwerkausrüster Ericsson in der "Factory 56" in Sindelfingen das weltweit erste 5G-Mobilfunknetz für die Automobilproduktion.



In einem über 20.000 Quadratmeter großen Bereich wird der Mobilfunkstandard 5G in einem Innovationsprojekt erstmals in der laufenden Produktion eingesetzt. Die dort gewonnenen Erfahrungen sollen in die künftigen Einsätze in weiteren Werken aktiv mit einfließen, teilt Daimler mit.



"Als Erfinder des Automobils bringen wir jetzt die Digitalisierung in der Produktion auf ein neues Level. Mit der Installation eines lokalen 5G-Netzes wird die Vernetzung aller Anlagen und Maschinen in den Fabriken von Mercedes-Benz Cars künftig noch intelligenter und damit effizienter", verspricht Jörg Burzer, Mitglied des Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, Produktion und Supply Chain. Und das eröffne komplett neue Chancen für die Produktion.



Ein Vorteil der Nutzung eines lokalen 5G-Netzes besteht laut Mercedes darin, dass sensible Produktionsdaten nicht Dritten zur Verfügung gestellt werden müssen. Telefónica Deutschland setzt sich mit dem neuen Partner ebenfalls hohe Ziele. "Wir läuten das 5G-Zeitalter für den Industriestandort Deutschland ein und bauen das modernste Mobilfunknetz für eine der modernsten Automobilfabriken der Welt", sagt Markus Haas, CEO von Telefónica Deutschland. Das klingt wie ein Griff nach den Sternen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.06.2019