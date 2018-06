Mercedes lässt die Pferde laufen

Anzeige

Pferdestärken stecken bereits in den Genen der Autobauer. Was liegt da näher, als für die Vierbeiner einen Shuttle-Service auf die Beine zu stellen? Vor allem Mercedes-Benz sitzt fest im Sattel. Hoch zu Ross ist die Stern-Marke jetzt wieder an der berühmten Aachener Soers unterwegs. Denn am 13. Juli 2018 startet das Weltfest des Pferdesports, der CHIO Aachen. Dieses Turnier ist für Reiter so bedeutsam wie Wimbledon für Tennisspieler.



Bereits seit 1954 ist Mercedes-Benz Partner des CHIO und auch 2018 garantieren die Schwaben wieder einen hochklassigen Fahrservice für Sportler und Gäste. Matthias Hindemith, Leiter der Mercedes-Benz Vertriebsdirektion Rheinland für Pkw, hat jetzt 44 Fahrzeuge an Carl Meulenbergh, den Präsidenten des ausrichtenden Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV), übergeben. Und die haben garantiert mehr als nur eine Pferdestärke zu bieten. Da ist Galopp angesagt.