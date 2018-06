Mercedes-Meilenstein: Eine Million Truck-Motoren

Anzeige

Mercedes-Benz feiert einen Meilenstein: In Werk in Mannheim ging jetzt der millionste Motor für Daimler Trucks vom Band. Erreicht wurde das Ziel durch die Zusammenarbeit mit der Daimler Trucks North America (DTNA) Tochter Detroit Diesel Corporation, denn beide Produktionsstätten haben die Heavy-Duty-Motoren gemeinsam produziert. Der Reihensechszylinder kommt in schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz, hat ein Hubraumspektrum von 10,7 bis 15,6 Liter und Leistungsstufen von 240 kW bis 480 kW.



Detroit Diesel startete die Serienproduktion des Heavy-Duty-Motors im Jahr 2007. In enger Verzahnung mit den nordamerikanischen Kollegen folgte etwa drei Jahre später die Fertigung des Reihensechszylinders am Mannheimer Standort. Hier durchläuft das Aggregat in sechs Tagen sämtliche Fertigungsstufen von der Gießerei über die Zerspanung bis zur Montage.