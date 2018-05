Mercedes-Museum feiert Geburtstag

Anzeige

Das erste Dutzend ist voll: Am Pfingstsonntag, 20. Mai, feiert das Mercedes-Benz Museum seinen zwölften Geburtstag. Und dabei werden die Besucher beschenkt. Etwa mit freiem Eintritt, kostenlosen Führungen, Mitmachaktionen für Kinder und anderen Attraktionen. So werden Kinder auf der Open Air Bühne zu Graffitikünstlern und besprühen einen Smart. Motorsport-Fans können sich für die internationale "Mercedes-AMG Motorsport eRacing Competition" qualifizieren und ein virtuelles Rennen fahren.



Die Zwölf-Jahres-Bilanz des Automuseums fällt sehr positiv aus. Das Besucheraufkommen steigt stetig, allein 2017 wurden an der Stuttgarter Mercedesstraße 100 stolze 876.109 Gäste gezählt.