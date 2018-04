Mercedes präsentiert schicke China-Limousine

Anzeige

Anders als in Deutschland können sich in China Käufer kompakter Autos auch für die klassische Limousinen-Form begeistern. So verwundert es nicht, dass Mercedes noch vor der Markteinführung der neuen A-Klasse in Westeuropa im Mai bereits jetzt die Limousine mit verlängertem Radstand bei der Auto China (25. April bis 4. Mai 2018) präsentiert.



Das Stufenheckmodell für den chinesischen Markt fährt gegenüber dem Fünftürer mit sechs Zentimeter längerem Radstand (2.789 Millimeter) vor. Das Kofferraumvolumen beträgt 420 Liter. Die Markteinführung ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant. An Bord ist unter anderem das lernfähige Multimediasystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Die Spracherkennung versteht laut Mercedes auch diverse chinesische Dialekte.



Motorseitig bietet Mercedes für die chinesischen Kunden einen Vierzylindermotor mit 1,33 Liter Hubraum und 100 beziehungsweise 120 kW. Einen Zweiliter-Vierzylinder mit 140 kW schiebt Mercedes nach. Das Doppelkupplungsgetriebe 7G DCT ist in allen Varianten serienmäßig.



Und kommt das schicke Stufenheck-Modell auch zu uns? Mercedes teilt folgendes mit: "Eine auf die Bedürfnisse der Kunden außerhalb Chinas zugeschnittene Version der Limousine startet ebenfalls im zweiten Halbjahr."