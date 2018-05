Mercedes-Showtruck: Ultra-violettes Ungetüm

Anzeige

An diesem Truck dürften sich die Geister scheiden - total cool oder genial daneben, das liegt im Auge des Betrachters. Klar ist: Understatement sieht anders aus. Der finnische Spediteur Mika Auvinens hat seinen Actros 2663 in den Showtruck "Lowrider" verwandelt.



Zum Gesamtpaket gehören zwei Siloauflieger, die wie die 460 kW/626 PS starke Zugmaschine violett lackiert und mit auffälligen Airbrushs versehen sind. Am Führerhaus beispielsweise lässt Hollywood-Bösewicht Danny Trejo die Muskeln spielen. Mehr als 6.000 Arbeitsstunden und rund 450.000 Euro hat der finnische Spediteur in seinen Vorzeige-Truck gesteckt. In der Kabine dominieren violettes Velours und weißes Glattleder. Insgesamt sieben Auszeichnungen erhielt der Actros "Lowrider" bislang in Finnland und Schweden - die Trucker-Szene steht also offensichtlich auf den ganz speziellen Truck. Und wieder zeigt sich: Finnen sind etwas andere Typen.