Mercedes startet Serienfertigung der A-Klasse

Mercedes gibt bei der Produktion der neuen A-Klasse kräftig Gas. Der Startschuss fällt jetzt im Werk Rastatt. Danach geht es innerhalb kürzester Zeit weiter, heißt es. So soll der neue Kompakte dann in fünf Werken auf drei Kontinenten gebaut werden, zunächst im ungarischen Kecskemet.



Als "beispiellose Anlaufkaskade" bezeichnet Produktions-Vorstandsmitglied Markus Schäfer den Start der Serienfertigung: "In unserem globalen Produktionsnetzwerk können wir innerhalb kürzester Zeit die Fertigung unserer Fahrzeuge in gewohnter Top-Qualität hochfahren und den Markt weltweit noch schneller beliefern."



In Rastatt setzt der Anlauf der neuen A-Klasse laut Mercedes "einen neuen Meilenstein". Es ist die mittlerweile vierte Kompaktwagen-Generation, die hier vom Band läuft. Mehr als 4,7 Millionen Pkw wurden seit 1992 in Rastatt produziert. Und schon die erste Mercedes-Benz A-Klasse lief hier vom Band.