Mercedes-Trucks geben sich weihnachtlich

Auf vier deutschen Autohöfen wird es wieder festlich: Mit der vorweihnachtlichen Dankeschön-Tour "Riding home for Christmas" würdigt Mercedes-Benz Lkw die Leistungen der Truck-Fahrerinnen und Fahrer im Jahr 2018 und möchte sich mit dem mobilen Christkindel-Markt bei ihnen bedanken. Vom 20. November bis zum 13. Dezember macht Mercedes an den Autohöfen Euro-Rastpark Theeßen, Autohof Wörnitz, Aral Autohof Elbert (Rheinböllen) und Shell SVG-Autohof (Lohfelden bei Kassel) Station.



"DocStop" soll am ersten Autohof (Theeßen) und letzten Autohof (Lohfelden) dabei sein, um die Trucker auf die kostenlose Initiative zur medizinischen Versorgung aufmerksam zu machen. Der auf der diesjährigen IAA vorgestellte neue Actros "Edition1" wird als Highlight der Tourflotte herausgestellt. Die Fahrer können seine Innovationen vor Ort selbst erleben.



Mercedes-Benz Lkw lädt die Brummifahrer, die auf dem stressigen Ritt Richtung Heimat und Weihnachtsbaum einen Stopp an einem dieser vier Rasthöfe einlegen, zu einem stimmungsvollen Beisammensein mit Kaffee, Waffeln und Lebkuchen ein. Zu dieser kleinen Stärkung erwartet sie der RoadStars-Showtruck im Rentier-Look und verbreitet weihnachtliches Flair auf dem grauen Asphalt der Rasthof-Parkplätze.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 14.11.2018