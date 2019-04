Mercedes V-Klasse: Mehr geht immer

Die V-Klasse ist für Mercedes-Benz ein echter Glücksfall: Sie läuft und läuft - und hilft dank ihrer Familienkutschen-Gene noch fleißig mit, den Altersdurchschnitt der werten Kundschaft zu verringern. Im Juni 2018 startet die modellgepflegte Version des vielseitigen Fünf- bis Achtsitzers, der in drei Längen zu haben ist. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war schon damit unterwegs.



Bis auf eine kleine Portion Kosmetik vor allem an der Frontpartie blieb das Äußere der V-Klasse weitgehend unverändert. Mehr war auch definitiv nicht nötig. Deutlich intensiver rückten die Motoren-Spezialisten dem flotten Kasten aus Stuttgart zu Leibe. Unter der kurzen Motorhaube arbeiten jetzt die Selbstzünder der jüngsten Generation mit zwei Liter Hubraum.



Sie bringen es als V 220 d, V 250 d und V 300 d auf 163, 190 und 239 PS und mit dem serienmäßigen Hinterradantrieb auf Normverbräuche nach NEFZ-Norm von 6,1 bis 6,2 Liter je 100 Kilometer. Alle Versionen sind zunächst mit der fein schaltenden 9-Gang-Automatik ausgestattet, die Schalter-Varianten starten erst im Sommer. Und: Alle drei Motorisierungen gibt es auch mit dem Allradantrieb 4Matic, mit dem der Normverbrauch auf 6,8 Liter ansteigt.



Dass die Kunden außer beim fünfsitzigen Einstiegsmodell Rise für 39.631,80 Euro zwischen der Kurz-, Lang- und Extralang-Version wählen können, hebt die Flexibilität auf ein noch höheres Niveau. In den "normalen" Varianten sind sechs Sitze Serie, aber auch zwei Dreier-Sitzbänke hinten oder zwei luxuriöse Einzelsessel mit Massage, Klimatisierungs- und Flachliege-Möglichkeiten sind zu haben.



Auf den ersten Test-Kilometern konnte der lange 300 d 4Matic die in ihn gesetzten Erwartungen an einen Personen-Transporter im Premium-Segment rundum erfüllen. Smarte Federung, beste Verarbeitung, feine Dekors im Innenraum und langstreckentaugliche Sitze machen ihn zum König der Autobahn, wenn es um den komfortablen Transport von sechs Personen plus Gepäck geht.



Das Lenkrad steht wie im Pkw schön steil, die Bedienelemente liegen gut zur Hand. Zu den schon bisher angebotenen elektronischen Helfern addieren sich nun der aktive Brems- und der Fernlichtassistent. Auf die intelligente MBUX-Sprachsteuerung ("Hey Mercedes!") muss die V-Klasse auch nach der Frischzellenkur noch verzichten - die bekommt erst die nächste, komplett neue Generation des großen Schwaben.



Dass das Fahren mit dem stärksten Diesel so angenehm ist, liegt natürlich zu einem guten Teil an dessen unbedingter Leistungsbereitschaft. Als Allradler sprintet er in 8,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist bis zu 214 Sachen schnell. Die Gangwechsel gehen fast unbemerkt vonstatten, die Geräuschkulisse ist der Umgebung entsprechend niedrig. An ein Nutzfahrzeug denkt jedenfalls beim größten Mercedes-Pkw trotz dessen Vielseitigkeit definitiv niemand.



Dass es für die aufgefrischte V-Klasse eine große Zahl von Individualisierungs- und Ausstattungsvarianten gibt, ist nicht verwunderlich: Die werten Kunden verlangen das einfach. Sechs Polstervariationen stehen beispielsweise zur Auswahl und neue Felgendesigns bis hin zu 19 Zoll. Nach wie vor gibt es die Versionen Avantgarde, Exclusive und AMG-Line (mit Diamant-Grill). Klare Sache: Mehr Ausstattung geht immer.



Im einem Aufwasch wurden bei Mercedes auch gleich noch die beliebten Reise- und Freizeitmobile Marco Polo (mit Küchenzeile, Schlafsitzbank und Aufstell-Schlafdach) und Marco Polo Horizon (ohne Küchenzeile) auf den jetzt aktuellen Stand mit neuem Gesicht und den neuen, übrigens sämtlich nach Euro 6d-Temp zertifizierten Motoren gebracht.



Sonderangebote und Preiskracher gibt es bei Mercedes traditionell eher nicht, das entspricht nicht den Gepflogenheiten der Stuttgarter und ist auch bei der V-Klasse zu spüren. Die reguläre Preisliste bei den sechssitzigen Dieselmodellen eröffnet aktuell der kurze V 220 d mit 50.241,80 Euro. Der getestete 300 d 4Matic in Langversion ist ab 55.454 Euro zu haben. Dafür gibt es dann bei einer Gesamtlänge von 5,14 Metern aber auch ein Kofferraumvolumen von 1.030 Litern hinter den sechs Sitzen.



Rudolf Huber / mid





Technische Daten Mercedes V 300 d 4Matic lang

Viertüriger, sechssitziger Pkw-Kastenwagen, Länge/Breite (o. Spiegel)/Höhe/Radstand in Millimeter: 5.140/1.928/1.880/3.200, Leergewicht: 2.220 kg, Zuladung: 880 bis 950 kg; Anhängelast gebremst/ungebremst: 2.500/750 kg, Kofferraumvolumen: 1.030 l, Tankinhalt: k. A, Preis: ab 55.454 Euro.



Antrieb: R4-Diesel mit Start-Stopp-System, Hubraum: 1.950 ccm, Leistung: 176 kW/239 PS bei 4.200 U/min, max. Drehmoment: 500 Nm (plus 30 Boost-Nm) bei 1.600 - 2.400 U/min, 9-Gang-Automatik, 0 - 100 km/h: 8,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 214 km/h, Allradantrieb, Normverbrauch (NEFZ): 6,8 l/100 km, CO2-Emission: 179 g/km, Schadstoffklasse: Euro 6d-Temp.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 12.04.2019