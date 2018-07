Michelin gibt auf Schloss Dyck Gummi

Anzeige

Bei den Classic Days auf Schloss Dyck vom 3. bis 5. August 2018 treffen sich wieder zahlreiche Oldtimer-Fans, um ihre Leidenschaft mit interessierten Zuschauern zu teilen. Doch der schönste Oldtimer bereitet nur halb so viel Freude, wenn der passende Reifen fehlt.



Michelin-Experten beraten Oldtimer-Besitzer am Stand auf der "Pflaumenwiese" über die richtigen Pneus für Fahrzeuge aller Epochen, von denen der Hersteller selbst zahlreiche Modelle im Angebot hat - mehr als 80 verschiedene Reifentypen in unterschiedlichsten Dimensionen und Bauarten für rund 300 Fahrzeugmarken gehören inzwischen zur Klassiker-Produktpalette der Franzosen.



Oldtimer-Fans legen vor allem Wert auf Originalität - zum klassischen Gefährt gehört auch der entsprechende Reifen im zeitgenössischem Design. Zudem zeigt der Reifenhersteller eine eigene Auswahl klassischer Fahrzeuge, darunter einen BMW 502 V8, genannt "Barockengel". So kommen die Teilnehmer und Besucher auf ihre Kosten - und vielleicht auch aufs richtige Gummi.