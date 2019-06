Michelin lässt die Luft aus dem Reifen

Nie wieder die Pannenhilfe wegen eines Reifenschadens holen müssen - dieser Wunsch dürfte bei allen Autofahrern vorhanden sein, die schon einmal durch einen Platten ausgebremst wurden. Michelin will den luftlosen Reifen 2024 in Serie fertigen.



Derzeit tüftelt der französische Reifenhersteller an dem seriennahen Prototypen Uptis, der jetzt auf der Messe für nachhaltige Mobilität Movin'On in Montreal Weltpremiere gefeiert hat: Der gemeinsam mit General Motors entwickelte Pkw-Reifen soll laut Michelin "unfehlbaren Pannenschutz mit hervorragenden Fahreigenschaften und der markentypischen Energieeffizienz auf höchstem Niveau" vereinen. Der Prototyp ist auf dem Elektro-Pkw Chevrolet Bolt - dem amerikanischen Pendant des Opel Ampera-e - im Testeinsatz.



Uptis steht für Unique Puncture-proof Tire System" und beschreibt einen Reifen, der völlig ohne Luft auskommt, weswegen das Risiko von Beschädigungen deutlich kleiner ist.

