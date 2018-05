Michelin-Reifen fürs Mountainbike

Anzeige

Der französische Reifenhersteller Michelin bringt drei Neuheiten aus der Serie "Performance Line" für Mountainbikes auf den Markt: Force AM, Force XC und Wild AM. Sie sollen abseits befestigter Wege für vorzügliche Traktion sorgen.



Force XC ist speziell für den Cross-Country-Einsatz ausgelegt. Bei langen, steilen Anstiegen sind exzellenter Grip und hohe Effizienz gleichermaßen gefragt. Force AM und der Wild AM vereinen stoßdämpfende Eigenschaften mit Traktion und Robustheit, verspricht der Hersteller. Grundlage ist eine aufeinander abgestimmte Kombination aus Gummimischung, Karkasse und Profil, heißt es.