Michelin und ADAC TruckService bauen Kooperation aus

Reifenhersteller Michelin hat seine langjährige Pannenhilfe-Kooperation mit dem ADAC TruckService auf eine internationale Ebene ausgeweitet: Die TruckService-Tochter Europe Net unterstützt jetzt den 24/7 ONCall-Service des Reifenherstellers in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Fall einer Lkw-Reifenpanne organisiert Europe Net schnelle Hilfe rund um die Uhr.



Um die Wartezeiten für Kunden so gering wie möglich zu halten, leitet Michelin in Spitzenzeiten oder wenn alle Leitungen belegt sind, alle eingehenden Notrufe direkt an Europe Net weiter. Das Service-Center des Pannenhelfers beauftragt dann den nächstgelegenen Michelin-Vertragshändler mit dem Reifenservice oder gibt die Anfrage in sein eigenes Netzwerk weiter. In der Drei-Länder-Region hat Michelin ONCall ein Netz von rund 1.400 Vertragswerkstätten.