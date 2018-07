mid-Exklusiv: Das Video über die Kooperation von Seat und Metropolis Lab

Anzeige

Seat möchte ein Mobilitätsanbieter werden. Nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch zahlreiche Dienste drumherum stehen dabei im Fokus. So unterstützt die spanische Volkswagen-Tochter das Start-Up Metropolis Lab in Barcelona.



Metropolis Lab bietet eine Vielzahl an App's für Mobiltelefone an, wie beispielsweise eine Mitfahrzentrale-App für Pendler, Carsharing ist dabei auch ein großes Thema. Im Fokus all dieser Bemühungen stehen die Verbesserung der Luftqualität in Großstädten.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:

https://youtu.be/T_9P9LVkl1Y