mid-Exklusiv: Das Video zum Goodwood Festival of Speed

Anzeige

Jährlich zieht es rund 180.000 Motorsportbegeisterte nach England zum Goodwood Festival of Speed. Diese Showbühne wird gerne von Herstellern genutzt um besondere Ereignisse oder Neuheiten mit der Öffentlichkeit zu teilen.



Volkswagen Motorsport hat beim Goodwood Festival of Speed den I.D. R Pikes Peak Elektro-Rennwagen wieder mit Romain Dumas besetzt und den ersten Sieg eines Elektrofahrzeuges für diese Strecke eingefahren.

https://youtu.be/nrkthDQj3eE



Toyota Motorsport nutzt die Gelegenheit und präsentiert den Besuchern den noch getarnten Supra. Der neue Supra wird in Kooperation mit BMW gebaut, die Basis ist der Toyota GT 86. Ab Sommer 2019 können Interessierte den neuen Sportwagen bei den Händlern begutachten.

https://youtu.be/DF_nMEUinNQ