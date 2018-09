mid-Exklusiv: Das Video zum neuen Audi e-tron

Audi hat in San Francisco seinen neuen Elektro-Hoffnungsträger enthüllt. Der e-tron basiert wie sein Kollege Mercedes EQC auf einer "normalen" Plattform des Hauses, in diesem Fall der Version namens "MQB". Und auch er ist ein SUV, mit 4,90 Meter Länge ein durchaus stattliches. Die Designer haben in Kooperation mit den Aerodynamikern viel Arbeit in ein strömungsgünstiges, schickes und auf den ersten Blick als Audi erkennbares, aber moderneres Gewand mit typischen Elementen investiert.



Noch Ende 2018 sollen die ersten Fahrzeuge zu den Kunden rollen. Für einen Basispreis von 79.900 Euro gibt es eine sehr ordentliche Ausstattung mit reichlich Luxus und Assistenzsystemen.



Sehen Sie dazu unser exklusives Video auf YouTube:



https://youtu.be/PR2rHXNIQo4

