Audi hat die Sportlichkeit des TT weiter gesteigert und bringt als Facelift den neuen TTS auf den Markt. Seine ersten Runden zieht der Vier-Zylinder-Turbo auf den Landstraßen der Isle of Man. Die Erweiterung der Serienausstattung spiegelt sich in Front- und Heckspoiler wider sowie in zahlreichen Design- und Ausstattungsmerkmalen.



Sehen Sie dazu unser exklusives Video auf YouTube:



https://youtu.be/FyOX7Y9ATf8