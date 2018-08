Anzeige

Hyundai hat sein SUV-Flaggschiff Santa Fe in die vierte Generation geschickt und rundum erneuert. Den Innenraum werten hochwertige Materialien auf, neue Assistenzsysteme sind an Bord und der Look von Kona und Nexo wurden übernommen. Dank des variablen Allradantriebes ist der neue Hyundai Santa Fe bestens fürs Gelände geeignet. Und natürlich entspricht die neue Motorenpalette der Euro 6d Temp-Richtlinie.



