mid-Exklusiv: Das Video zum neuen Toyota Aygo

Toyota fährt mit seinem Kleinwagen Aygo in den zweiten Frühling. Erst vor wenigen Tagen startete der 3,47-Meter-Zwerg, der sich die Technik mit dem Citroen C1 und dem Peugeot 108 teilt, auf dem deutschen Markt. Der Aygo ist mit seinen 53 kW/72 PS für die Stadt ausreichend motorisiert. Den Spurt von 0 auf Tempo 100 erledigt der Japaner in 13,8 Sekunden, maximal 160 km/h sind drin.



Der Einstieg in die Aygo-Welt gelingt ab 9.990 Euro. Dafür gibt es die Grundversion x. Die Version x-play connect startet ab 12.640 Euro, und die Top-Variante x-clusiv kostet 14.790 Euro. Das dürfte für viele junge Menschen wie maßgeschneidert sein. Im exklusiven Video zeigt der Motor-Informations-Dienst (mid) weitere Details:



https://youtu.be/2ORpXzb9Ar0